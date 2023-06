Nach Darstellung der Analysten Marcel Schaffer und Cosmin Filker von GBC hat die UniDevice AG im Geschäftsjahr 2023 (per 31.12.) die Erlöse um rund 32 Prozent auf gut 460,5 Mio. Euro gesteigert und damit einen neuen Rekordumsatz erzielt. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen das Nachsteuerergebnis im Rahmen der starken operativen Entwicklung deutlich verbessert und den Jahresüberschuss um 68,1 Prozent auf 2,90 Mio. Euro gesteigert. Vor der Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2022 seien zudem die Q1-Zahlen 2023 publiziert worden. Demnach sei der Umsatz um 32,2 Prozent auf 104,36 Mio. Euro (Q1 2022: 74,42 Mio. Euro) geklettert. Das Periodenergebnis habe 0,38 Mio. Euro (Q1 2022: -0,43 Mio. Euro) betragen. Mit dem Q1-Bericht sei vom Management die Guidance für das Geschäftsjahr 2023 bekannt gegeben worden, wonach mit Umsatzerlösen von mehr als 500 Mio. Euro und einem Gewinn von mehr als 3,0 Mio. Euro gerechnet werde. Nach Aussage der Analysten habe das Unternehmen mit dem Geschäftsbericht die Guidance nun zwar bestätigt, nenne beim Periodenergebnis aber keinen konkreten Wert mehr. Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells bestätigen die Analysten in der Folge das Kursziel von 3,10 Euro und erneuern das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 02.06.2023, 10:35 Uhr)



