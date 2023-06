Vor allem der Tech-Index Nasdaq profitiert derzeit vom Hype um die künstliche Intelligenz (KI) - Aktien wie Nvidia schiessen geradezu durch die Decke. Neue Daten zeigen nun, dass immer mehr Geld in diese mit KI in Verbinung stehenden Tech-Aktien fließt, wie Bloomberg berichtet. Nasdaq: KI-Hype und Geldflüsse in Tech-Aktien Die Begeisterung für künstliche Intelligenz (KI) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...