Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Norwegen emittiert eine Anleihe (ISIN NO0012837642/ WKN A3LD55) mit einem Volumen von 27,41 Milliarden Norwegischen Kronen, so die Börse Stuttgart.Bis zur Fälligkeit am 15.08.2033 werde ein jährlicher Kupon in Höhe von 3,0% gezahlt. Die erste Zinszahlung erfolge am 15.08.2023. Gehandelt werden könne in privatanlegerfreundlichen 1,0 Nominalen als Mindestbetrag und kleinste handelbare Einheit. Die Ratingagentur Moody's vergebe ein Aaa Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 01.06.2023) (02.06.2023/alc/n/a) ...

