Aldi Nord hat zehn Elektro-Lkw eingeflottet. Die zehn Volvo FM Electric kommen in unterschiedlichen Regionalgesellschaften in mehreren Bundesländern zum Einsatz, um sie unter diversen topografischen Bedingungen zu testen. Wie der Discounter mitteilt, werden die Fahrzeuge auf die Depots in Bargteheide (Schleswig-Holstein/Hamburg), Herten und Radevormwald (NRW) sowie Seefeld (Berlin/Brandenburg) verteilt. ...

