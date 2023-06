Heute im gabb: Um 11:45 liegt der ATX TR mit +1.26 Prozent im Plus bei 6750 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 2.32% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Immofinanz mit +2.04% auf 16.02 Euro, dahinter VIG mit +1.89% auf 24.2 Euro und AT&S mit +1.87% auf 29.46 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16016 (+0.83%, Ultimo 2022: 13923, 15.03% ytd). - Wiener Börse Preis an SBO, DO&CO und OMV, News zu SBO, CA Immo, Evotec, Research zu Marinomed, Porr, Kapsch TrafficCom- ATX-Beobachtungsliste ist da- Cordoba 78 Cup by BSN, stock3 & Captrace: Semperit, Pierer Mobility, Vonovia, Bayer und Flughafen Wien scheiden aus, diese 28 sind noch im Rennen ...- Nachlese: Bad News zur KESt-Behaltefrist, Do&Co, Marinomed und Reinhard Friesenbichler- Unser Robot sagt: RHI Magnesita, Kapsch TrafficCom, ...

