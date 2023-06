DJ PPF Group stockt bei Prosieben weiter auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Der tschechische Investor PPF hat seine Beteiligung an der Prosiebensat1 Media SE nach eigenen Angaben erneut erhöht. Der Gesellschaft seien nun mit direkter Beteiligung und Finanzinstrumenten 15,04 Prozent an Prosieben zuzurechnen, heißt es in einer Mitteilung der PPF Group. Anfang Mai war PPF noch auf insgesamt 13,1 Prozent gekommen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2023 06:17 ET (10:17 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.