Ki-Chefin von SAP gründet Start-Up

Werbung







Ein weiteres Unternehmen möchte sich in den Wettstreit der KI-Entwicklung einreihen.



Noch vor wenigen Wochen verkündete SAP seine Pläne bezüglich der Integration von Künstlicher Intelligenz in die eigenen Produkte. Nun wurde bekannt, dass die bisherige Leiterin der Abteilung für Künstliche Intelligenz, Feiyu Xu, ein eigenes Startup gründen möchte. Die Relevanz der KI-Technologie ist unbestritten und seit Monaten vorherrschend in den Medien. Mit dem von Xu geplanten Start-Up reiht sich nun ein weiteres Unternehmen in den Entwicklungskampf ein. Abseits von ChatGPT bietet der KI-Einsatz unzählige weitere Einsatzmöglichkeiten. Das neu geplante Start-Up möchte hierbei fokussiert Spezialanwendungen für die Wirtschaft entwickeln, wobei die KI mehrere europäische Sprachen unterstützen solle.









Haben wir Ihr Interesse zu diesem Thema geweckt? In der aktuellen Ausgabe unseres kostenlosen Magazins "Marktbeobachtung" haben wir dem Einsatz von künstlicher Intelligenz einen ganzen Artikel gewidmet. Darüber hinaus bieten wir spannende Artikel zu charttechnischen Themen und weiteren aktuellen Themen aus der Finanzwelt.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC