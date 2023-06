EQS-News: Rubean AG / Schlagwort(e): Vereinbarung/Kooperation

RS2 und Rubean vereinbaren strategische Partnerschaft zur Lieferung einer globalen SoftPOS-Lösung Rubean's PhonePOS-Lösung wird auf der globalen Payment-Plattform von RS2 eingeführt FRANKFURT / MÜNCHEN, 02. Juni 2023 - RS2, der globale Zahlungsverkehrs- und Technologieführer für führende Fintechs, Acquirer und Banken, und die Rubean AG, München, (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080), ein auf den Zahlungsverkehr fokussiertes Fintech-Unternehmen, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um Rubean's SoftPOS-Lösung auf der globalen Zahlungsplattform von RS2 einzuführen. Mit der marktführenden PhonePOS-Lösung von Rubean kann das Android-Smartphone, Tablet oder Multifunktionsgerät des Geschäftsinhabers sofort als Point of Sale (POS)-Terminal genutzt werden, welches nahtlos und sicher kontaktlose Kartenzahlungen von Kunden an jedem Ort akzeptieren kann. "Die Partnerschaft mit RS2 zur Bereitstellung von PhonePOS auf Android-Geräten ist ein großer Gewinn für uns . Die globale Reichweite von RS2 wird es Rubean ermöglichen, seine Expansion in neue Märkte zu beschleunigen", sagte Dr. Herman Geupel, CEO der Rubean AG. "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Rubean, da diese Lösung voll und ganz dem Anspruch von RS2 entspricht, ein weltweit führender Anbieter von Zahlungsverarbeitung und -technologie zu sein, und gleichzeitig sicherstellt, dass unsere Kunden Zugang zu modernsten Zahlungslösungen haben", fügt Gideon Fourie, Chief Commercial Officer der RS2 Group, hinzu. "PhonePOS von Rubean ist eine innovative digitale Alternative zu herkömmlichen stationären und mobilen Terminals, insbesondere für kleine und mittlere Einzelhändler. Mit dieser Lösung wollen wir einen flexiblen und bequemen Einstieg in den bargeldlosen Handel bieten, insbesondere für Händler, die traditionell keinen Zugang zum bargeldlosen Zahlungsverkehr hatten", so Fourie weiter. PhonePOS wird live auf der Fintech-Flaggschiff-Veranstaltung Money20/20 in Amsterdam präsentiert, die vom 6. Bis 8. Juni stattfindet. Während der Veranstaltung wird RS2 (am Stand B200) Rubean's PhonePOS auf der RS2-Verarbeitungsplattform präsentieren. Die Teilnehmer werden die Möglichkeit haben, den gesamten Transaktionsfluss zu erleben, einschließlich des Clearings mit Visa und MasterCard sowie des Händler-Reportings über das RS2 Merchant Portal. Über RS2 RS2 ist einer der weltweit führenden Anbieter von Omni/Multichannel-Zahlungssoftware und End-to-End-Zahlungslösungen für Emittenten und Acquirer auf einer einzigen Zahlungsplattform für Banken, große Finanzinstitute, integrierte Softwareanbieter (ISVs), Zahlungsdienstleister (PayFacs), unabhängige Vertriebsorganisationen (ISOs) und Händler in ganz Europa, Nordamerika, Lateinamerika (LATAM), Asien-Pazifik (APAC) und im Nahen Osten. www.rs2.com Über Rubean: Die Rubean AG ist ein führender Anbieter von reinen Software-Point-of Sale-Lösungen für Banken, Acquirer und Händler. In ihrer langjährigen Geschichte hat Rubean innovative Software für die Zahlungsverkehrs-, Finanz- und Banken-Branche entwickelt. Dazu gehört auch die mobile POS-Lösung Phone-POS, die es Händlern ermöglicht, Kartenzahlungen direkt auf ihrem Smart-Phone ohne ein weiteres Gerät in Empfang zu nehmen. Diese Lösung wird jetzt von Zahlungsdienstleistern, Großbanken, Handelsunternehmen und kleineren Händlern in ganz Europa genutzt, nachdem die Pilotphase zur Produkteinführung weitgehend abgeschlossen ist. Neben dem Hauptsitz in München hat Rubean mehrere Standorte in Deutschland und Europa. Rubean ist im m:access sowie an den meisten Freiverkehrsplätzen und auf XETRA gelistet. www.rubean.com Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Rubean

