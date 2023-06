© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki



Alibaba hat am Donnerstag mit der Einführung seiner ChatGPT-ähnlichen Technologie begonnen. Chinas Tech-Giganten versuchen nun, im Wettlauf um künstliche Intelligenz (KI) die Führung zu übernehmen.

Vergangenen Monat stellte Alibaba sein großes Sprachmodell Tongyi Qianwen vor. Alibabas Cloud-Computing-Abteilung gab nun am Donnerstag bekannt, dass Tongyi Qianwen in einen digitalen Assistenten namens Tingwu integriert werden solle. Tongyi Tingwu werde demnach Multimedia-Inhalte analysieren und eine Textzusammenfassung aus Video- und Audiodateien erstellen.

"Wir leben in einer Zeit, in der täglich eine wachsende Menge an Video- und Audioinhalten in verschiedenen Formaten konsumiert wird. Im Einklang damit zielt Tongyi Tingwu darauf ab, das große Sprachmodell zu nutzen, um ein schnelleres und besseres Verständnis und einen einfacheren Austausch von Multimedia-Inhalten zu ermöglichen", zitiert CNBC Jingren Zhou, CTO von Alibaba Cloud Intelligence.

Alibaba kündigte außerdem an, im Laufe des Jahres weitere Funktionen für Tongyi Tingwu zu veröffentlichen, darunter die Echtzeit-Übersetzung zwischen Englisch und Chinesisch für Multimedia-Inhalte. Der Dienst werde auch als Plugin für Googles Webbrowser Chrome zur Verfügung stehen.

Die Alibaba-Aktie schloss den gestrigen Handelstag mit einem Plus von über vier Prozent. Das durchschnittliche Analystenkursziel liegt rund 70 Prozent über dem derzeitigen Niveau. Im bisherigen Jahresverlauf ist der Titel um rund sechs Prozent gesunken. Die erwartete Erholung der Konsumausgaben in China ist nach der großen Wiedereröffnung Anfang des Jahres nicht so stark ausgefallen wie erwartet.

Die chinesischen Technologieriesen wollen am KI-Boom der Wall Street partizipieren und das Wachstum ihrer Unternehmen ankurbeln. Chinas Tech-Branche leidet aber noch immer unter einer sich verlangsamenden Binnenwirtschaft und Vorschriften aus Peking, die das Internet streng kontrollieren und solche Technologien regulieren. So wartet der chinesische Suchriese Baidu seit März auf die behördliche Genehmigung für die Freigabe seines ChatGPT-Konkurrenten namens Ernie Bot. ChatGPT selbst wird von Chinas Internetzensur blockiert.

Tipp aus der Redaktion: Boom voraus bei 3D-Druck-Aktien: Vor dem Hype einsteigen und maximal profitieren! Diese Branche hat das Zeug zu einem neuen Megatrend! Dr. Dennis Riedl zeigt in seinem neuen Report das Potenzial von 3D-Druck auf. Hier mehr erfahren und zwei Depot-Favoriten abstauben!

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion