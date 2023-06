Die Wirtschaftsnachrichten mit Michael Weyland

Thema heute: Zukunftsthemen Unternehmensgründung und Nachfolge: "Entrepreneurship" an der Hochschule Koblenz studieren

Die Hochschule Koblenz bietet ab dem kommenden Wintersemester im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften am Standort Koblenz den neuen Bachelor-Studiengang "Entrepreneurship" an. Interessant ist er vor allem für Personen, die über eine Gründung oder eine Unternehmensübernahme nachdenken.

Aber auch für Menschen, die Fach- und Führungsaufgaben in einem Unternehmen anstreben, ist der Studiengang ideal. "Unternehmerisches Denken und Handeln sind Schlüsselkompetenzen, die wir hier in Theorie und mit großer Praxisnähe vermitteln - unabhängig davon, welche Tätigkeit genau angestrebt wird", erklärt Studiengangsleiterin Prof. Dr. Alexandra Moritz. Bis zum 15. Juli können sich Interessierte bewerben. Informationen sind unter www.hs-koblenz.de/entrepreneurship abrufbar.

Wie sehr das neu gestaltete, am Mittelstand orientierte Studienangebot des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften am Puls der Zeit liegt, zeigen aktuelle Studien. So war die Zahl der gewerblichen Existenzgründungen 2022 gegenüber dem Vorjahr mit rund 239.000 zwar recht stabil. Laut Institut für Mittelstandsforschung (IfM) konnte das direkte Vorpandemie-Niveau aber nicht erreicht werden. 2012 hatte es sogar noch nahezu 350.000 gewerbliche Existenzgründungen gegeben. Auch bei der Frage der Unternehmensnachfolge wird die Antwortsuche drängender. Die Anzahl der Unternehmen, die von 2022 bis 2026 zur übergabe anstehen, steigt laut IfM bundesweit auf insgesamt 190.000. Das sind 40.000 mehr verglichen mit den Zahlen für den Zeitraum 2018 bis 2022.

Studiengangsleiterin Moritz von der Hochschule Koblenz ist insbesondere vor diesem Hintergrund von dem neuen Angebot überzeugt: "Gründungs- und Innovationsmanagement ist eines unserer Schwerpunkt-Module. Themen wie Geschäftsmodelle und Geschäftsmodellinnovationen, Gründungsmarketing, Gründungs- und Innovationsfinanzierung und die Nachfolge als Möglichkeit zur Selbständigkeit sind hier die prägenden Inhalte." Zudem bieten die praxiserprobten Koblenzer Lehrenden eine fundierte Einführung ins Mittelstandsmanagement. Zukunftsthemen wie die Digitalisierung, Nachhaltigkeitsanforderungen und Internationalisierung stehen hier im Mittelpunkt. Alle Details zum Bachelor-Studiengang "Entrepreneurship" und alles Wissenswerte zur Bewerbung finden sich auf der Webseite der Hochschule Koblenz.

