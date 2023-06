MENLO PARK/ KALIFORNIEN (IT-Times) - Meta Platforms (Facebook) hat mit der Quest 3 seine neue digitale Brille vorgestellt, die virtuelle Welten mit der Realität verbinden soll. Meta Platforms Inc. (Nasdaq: META, ISIN: US30303M1027) kündigte am 1. Juni 2023 die Meta Quest 3 an, die diesen Herbst auf den...

Den vollständigen Artikel lesen ...