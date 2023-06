Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am europäischen Staatsanleihemarkt waren die Renditen zuletzt rückläufig, nachdem zuvor die Verzinsung der 10-jährigen Staatsanleihen von Frankreich, Italien und Spanien spürbar angezogen hatten, so die Analysten der Helaba.Derzeit rentiere die 10-jährige Staatsanleihe Frankreichs wieder unter 3%, Italien um 4,1% und Spanien bei knapp 3,4%. Die überraschend von Ministerpräsident Pedro Sanchez ausgerufenen Neuwahlen für den 23. Juli hätten spanische Staatsanleihen nicht in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt würden sich die Zinsen nach einem Hoch im März dieses Jahres seitwärts bewegen. Die Anleger würden sich auf ein Ende des EZB-Zinserhöhungszyklus vorbereiten, europäische Renten befänden sich in einem ruhigen Fahrwasser. ...

