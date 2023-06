Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Drama ist - wie erwartet - ausgeblieben, in den USA wurde der Streit um die Schuldenobergrenze beigelegt, der Staatsbankrott wird vermieden, so die Analysten der Helaba.Der Deal zwischen Demokraten und Republikanern habe eine breite Mehrheit im Repräsentantenhaus und anschließend auch im Senat gefunden. Die Fortsetzung des Spiels folgt dann voraussichtlich 2025 - wir sind aber jetzt schon genervt, so die Analysten der Helaba. An dem Geld- und Rentenmarkt seien die Kurse gestiegen. Die Kreditausfallprämien für die USA seien auf Normalmaß geschrumpft. Der deutliche Rückgang der zehnjährigen Renditen lasse sich aber nicht allein mit dem Ende des Schuldenstreits erklären. Eine große Erleichterungsrally an den Aktienmärkten sei ausgeblieben, zumal sich zuvor die Nervosität in Grenzen gehalten habe. Ein wenig Konjunkturpessimismus habe sich breitgemacht, auch wenn dieser jenseits etwas schwächerer Einkaufsmanagerindices aus China nicht wirklich mit entsprechenden Daten fundiert worden sei. Die kräftigen Wachstumszahlen aus Indien hätten an den Finanzmärkten dagegen kaum Beachtung gefunden. ...

