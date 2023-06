EQS-News: Cannovum Cannabis AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Cannovum Cannabis AG: Jahresabschluss 2022 und Ausgabe von weiteren Wandelschuldverschreibungen



02.06.2023 / 14:03 CET/CEST

Cannovum Cannabis AG: Jahresabschluss 2022 und Ausgabe von weiteren Wandelschuldverschreibungen Der Vorstand der Cannovum Cannabis AG (Börsen Frankfurt, Xetra, Düsseldorf, München, Hamburg, Berlin, Tradegate, gettex: ISIN DE000A2LQU21) hat heute den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 aufgestellt. Der Jahresfehlbetrag beläuft sich nach ungeprüften Zahlen auf TEUR 117 (Vorjahr: TEUR 107). Die operativ tätige Cannovum Health eG konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr nahezu verdreifachte Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 1.017 (Vorjahr: TEUR 340) verbuchen, der Jahresfehlbetrag belief sich auf TEUR 1.323 (Vorjahr: TEUR 907). In Anbetracht der jüngst veröffentlichten Pläne der Bundesregierung zur Legalisierung von Cannabiskonsum ist der Vorstand bei Aufstellung des Jahresabschlusses zu einer geänderten Einschätzung hinsichtlich der Werthaltigkeit der an der Cannovum Health eG gehaltenen Anteile gekommen. Dies führt zu nicht liquiditätswirksamen Wertberichtigungen auf den Wertansatz dieser Anteile in Höhe von TEUR 9.800, die durch eine entsprechende Entnahme aus der Kapitalrücklage gedeckt werden. Somit beträgt der ausgewiesene Bilanzverlust der Cannovum Cannabis AG per 31.12.2022 TEUR 146 (Vorjahr TEUR: 185) beträgt. Der geprüfte Jahresabschluss wird bis Ende Juni veröffentlicht. Zur weiteren Finanzierung der Gesellschaft hat der Vorstand außerdem beschlossen, vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats Wandelschuldverschreibungen im Volumen von bis zu EUR 0,7 Mio. auszugeben und das Bezugsrecht der Aktionäre dabei auszuschließen. Die nachrangigen Wandelschuldverschreibungen 2023 verfügen über eine Verzinsung von 4,75 % p.a. und sehen Wandlungs- und Kündigungsrechte während der Laufzeit von 5,5 Jahren vor. Den Inhabern der Wandelschuldverschreibung 2022 wird ein teilweises Umtauschangebot in die neue Wandelschuldverschreibung unterbreitet. Bei Annahme des Umtauschangebots würden sich die jährlichen von der Gesellschaft geschuldeten Zinszahlungen entsprechend reduzieren. Die Wandelschuldverschreibungen werden im Wege einer Privatplatzierung unter Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre aufgrund einer Ausnahme von der Pflicht zur Erstellung eines Wertpapierprospektes Investoren mit einer Mindestzeichnungssumme von EUR 100.000 je Erwerber angeboten werden. Der Wandlungspreis wurde unter Berücksichtigung des aktuellen Börsenkurses der Aktien der Gesellschaft und im Rahmen der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 13.11.2020 mit EUR 1,00 je Aktie festgelegt. Kontakt: Klaus Madzia Vorstand Cannovum Cannabis AG Telefon: +49 30 3982 163 62 E-Mail: klaus.madzia@cannovum.com Die Cannovum Cannabis AG ist das erste deutsche voll lizenzierte Cannabis-Unternehmen, welches an der Börse gelistet ist. Die Aktien werden auf den Handelsplätzen der Börsen Frankfurt, Xetra, Düsseldorf, München, Berlin, Hamburg und gettex gehandelt. Die Cannovum Cannabis AG ist bereit für die Legalisierung von Cannabis. Über die Tochtergesellschaft Cannovum Health eG ist sie ein voll lizenzierter pharmazeutischer Großhändler, Importeur und Hersteller hochwertiger medizinischer Cannabisprodukte mit Sitz in Berlin.



