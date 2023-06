Im Rahmen des größten VW-Bus-Treffens der USA wird Volkswagen am Freitag den neuen ID Buzz mit langem Radstand zeigen. Der kommt mit einer dritten Sitzreihe und verbesserter Technik. Der elektrische Bulli-Nachfolger ID Buzz wird überarbeitet. Im Surfer-Hotspot Huntington Beach am Pazifik Coast Highway bei Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien präsentiert Volkswagen am Freitagabend um 18:30 Uhr auch im Rahmen einer Live-Videoübertragung auf Youtube den "großen" ID ...

Den vollständigen Artikel lesen ...