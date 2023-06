SBO, DO & CO und OMV sind die Sieger in der ATX-Kategorie des Wiener Börse Preis 2023. Für SBO-CEO Gerald Grohmann ist der Gewinn des 1. Platzes eines der Highlights in seiner mehr als 20jährigen Kapitalmarkt-Tätigkeit als CEO bei dem Öl- und Gasfeldzulieferer, wie er bei der Preisverleihung betonte. Die Mid Cap-Wertung entschieden Flughafen Wien ex aequo mit Frequentis für sich (beide Platz 1), auf Rang drei landete die Addiko Bank. Beim Journalistenpreis sind Erste Group und voestalpine gemeinsam ganz oben am Stockerl, auf Rang drei der Flughafen Wien. Den Vönix-Nachhaltigkeitspreis erhielten BKS, AT&S und Lenzing. AT&S ist zudem Sieger in der der Bond-Kategorie.SBO ( Akt. Indikation: 53,50 /53,80, 2,78%)DO&CO ( Akt ....

