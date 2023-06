Die Analysten von Raiffeisen Research haben ihre Top Picks überarbeitet und per Anfang Juni Änderungen vorgenommen, es wurden Erste Group und Bank of America neu aufgenommen. Die Analysten meinen: "Mit Blick nach vorne wollen wir den Banken ein stärkeres Gewicht beimessen und nehmen daher Erste Group und Bank of America in unsere Auswahl auf. Zwar kühlt sich die Konjunktur dies- und jenseits des Atlantiks merklich ab, was vor allem den hochgradig konjunktursensitiven Bankensektor beeinflusst, die Abschwächung fällt aber weniger dramatisch aus als noch vor ein paar Quartalen befürchtet. Ertragsseitig bietet das Zinsumfeld Unterstützung, zumal die hohen (Fed) bzw. noch weiter steigenden Leitzinsen (EZB) zu stetig höheren Zinsmargen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...