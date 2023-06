Der Goldpreis gerät heute am frühen Nachmittag leicht unter Druck. Der Grund: Die Jobdaten aus den USA fallen stärker aus als erwartet. Die US-Wirtschaft hat im Mai deutlich mehr neue Stellen geschaffen als ursprünglich erwartet. Der Arbeitsmarktbericht weist 339.000 neu geschaffene Stellen aus - Volkswirte hatte im Vorfeld mit 190.000 gerechnet.Die Prognosen in Sachen Zinsentscheid am 14. Juni seitens der US-Notenbank reagierten sofort. Aktuell rechnen aber noch immer 71,4 Prozent der Befragten ...

