Die Aktie der Deutschen Telekom verliert heute rund 4% an Wert und kämpft damit wieder mit der Kursmarke von 20,00 Euro. Dabei können sich T-Aktionäre auf Jahressicht über einen Kursgewinn von über 10% freuen - am 16. Mai markierte die Telekom-Aktie ein neues Monats-Hoch (22,03 Euro), während es am 05. April 2023 sogar für ein neues 10-Jahres-Hoch reichte (23,09 Euro). Was...

