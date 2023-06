In den Krisen der letzten Monate konnte der Bitcoin seine Stärke zeigen. Experte Markus Miller sieht Kryptowährungen wie den Bitcoin nicht als Hochrisikoinvestment, sondern seine Vorteile als alternatives Ausgleichssystem. Auch Anleger nehmen den Bitcoin zunehmend als Kapitalschutzinvestment an und nutzen seine Chancen als Inflationsausgleich. Warum der Bitcoin trotzdem in der Kritik steht und wie man sich informieren kannst und dabei vor Betrug schützen kann, erfährst du im Video!