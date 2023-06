Die Commerzbank-Aktie ist zuletzt mehrfach an der psychologisch wichtigen 10-Euro-Hürde abgeprallt. Durch den gestrigen Dividendenabschlag in Höhe von 20 Cent hat sich der Abstand weiter vergrößert. Dennoch sind die Analysten zuversichtlich, dass die Rückkehr in Richtung zweistelliger Kurse nur eine Frage der Zeit ist. Die UBS etwa hat jüngst die Commerzbank-Aktie nämlich auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,30 Euro bestätigt. Die Eurobanken hätten im ersten Quartal erneut die Erwartungen übertroffen, ...

