München (pta/02.06.2023/14:55) - Vorstand: Niederlegung

München, 02. Juni 2023: Der seit 1. März 2021 amtierende Alleinvorstand Robert Bidwell Bibow hat dem Aufsichtsrat mitgeteilt, sein Amt mit Ablauf des 30. Juni 2023 aus persönlichen Gründen niederzulegen.

Der Aufsichtsrat akzeptiert den Wunsch von Herrn Bibow und wird schnellstmöglich einen Nachfolger benennen.

