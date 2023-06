Das Hanseatische Fondshaus HTB konnte kürzlich für die Anleger seines 11. Immobilienfonds mit einer einzigen Beteiligung 221,4 Prozent Gesamtkapitalrückfluss innerhalb von nur zwei Jahren generieren. Diese und weitere News im Sachwert-Ticker.Wird die Erfolgsstory mit dem HTB 12. Immobilienfonds fortgesetzt?Seit 35 Jahren investiert das Hanseatische Fondshaus HTB in Sachwertbeteiligungen. Im Mai dieses Jahres zahlte HTB für alle Zweitmarktimmobilienfonds die Halbjahresauszahlungen an seine Anleger. Ein aktuelles Beispiel zum HTB 11. Immobilienfonds zeigt, dass ein Mix aus konservativen Basisinvestments, sicheren Zielfonds und Kurzläufern für Reinvestitionen bzw. Sonderausschüttungen in Kombination mit einer breiten Streuung strategisch sinnvoll sein kann. So konnte der AIF die im Jahr 2021 erworbene Beteiligung am Hamburg Trust Domicilium 5 in Höhe von 630.000 Euro binnen zwei Jahren mit einem Gesamtrückfluss vor Steuern von 221,4 Prozent veräußern. Dieses Beispiel zeigt, wie sich aktives Management durch Experten auszahlen kann.

Den vollständigen Artikel lesen ...