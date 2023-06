DJ MARKT/Dt. Telekom brechen ein - Amazon will angeblich ins Mobilfunkgeschäft

Deutsche Telekom geraten am Freitagnachmittag unter erheblichen Abgabedruck und verlieren 4,7 Prozent. Wie Bloomberg mit Verweis auf Kreise berichtet, soll Amazon erwägen, ins Mobilfunkgeschäft einzusteigen. Amazon habe Pläne, ein Billig- oder sogar völlig kostenfreies Mobilfunkangebot für Prime-Abonnenten anzubieten. Amazon befinde sich diesbezüglich in Preisverhandlungen mit Verizon, T-Mobile US sowie Dish Network, heißt es. T-Mobile, die Cashcow der Deutschen Telekom, verlieren vorbörslich in den USA 7 Prozent.

