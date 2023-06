Wien (www.fondscheck.de) - Der Münchener Maklerpool Fonds Finanz hat seinen Gesamtvertrieb mit Gerhard Lippert verstärkt, so die Experten von "FONDS professionell".Er werde das Team rund um Bereichsleiter Christopher Quast als Senior Consultant unterstützen.Lippert sei gelernter Versicherungskaufmann und sei über viele Jahre als Vertriebsleiter für unterschiedliche Gesellschaften aktiv gewesen. Vor seinem Wechsel zur Fonds Finanz sei er 13 Jahre beim Maklerpool SDV beschäftigt gewesen, davon zehn Jahre als Vertriebsvorstand. In dieser Funktion habe Lippert unter anderem zahlreiche Veranstaltungen initiiert, unter den Maklern sei er als "Vorstand zum Anfassen" bekannt gewesen, wie es in einer Mitteilung heiße. (02.06.2023/fc/n/p) ...

