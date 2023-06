EQS-News: MMITA / Schlagwort(e): Sonstiges

MMITA bringt seine erste mobile App als bahnbrechende Social Media-Plattform mit Augmented Reality-Einbindung an den Start



02.06.2023 / 16:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MMITA bringt seine erste mobile App als bahnbrechende Social Media-Plattform mit Augmented Reality-Einbindung an den Start

Der neue Maßstab für die Schaffung personalisierter Erfahrungen

SONDERVERWALTUNGSZONE (SAR) HONGKONG - Media OutReach - 2. Juni 2023 - MMITA (Meet Me In The Astral), ein Spitzentechnologie-Unternehmen, führt seine mobile App als neue Augmented Reality (AR)-Plattform ein, die es Nutzern erlaubt, AR-Inhalte zu erleben und zu teilen, wo auch immer sie sich gerade befinden. MMITA bietet den Nutzern eine kreative und immersive Möglichkeit, die virtuelle Welt um sie herum zu erleben, mit dieser zu interagieren und ihre eigenen Elemente hinzuzufügen.

Die MMITA-Plattform nutzt Augmented Reality, um jedem Nutzer, der daran teilhaben möchte, eine personalisierte Erfahrung zu bieten. Mit MMITA können Nutzer ihre eigenen digitalen Inhalte erstellen und teilen, einschließlich Werbeanzeigen, Kunst, Avataren und mehr, und diese mit Hilfe ihrer Smartphones in Umgebungen der realen Welt platzieren. Die platzierten virtuellen Objekte können von jedem angesehen werden, der die App nutzt, und können mit der Kamera des Geräts auch als Bild oder Video erfasst werden.

MMITA stellt eine Karte mit AR-Objekten an unterschiedlichen Checkpoints zur Verfügung und erlaubt es Nutzern so, diese zu entdecken und im Bild einzufangen. Die gesammelten Objekte werden in ihren "Rucksack" gepackt, mit dem sie diese Objekte an anderer Stelle in der AR-Welt platzieren können. Als innovative Social Media-Plattform mit AR-Einbindung erlaubt MMITA es Nutzern auch, ihre virtuellen Werke auf dem eigenen sozialen Netzwerk von MMITA zu präsentieren und zu teilen. Die Nutzer können sich mit ihren bestehenden Freunden auf MMITA in Verbindung setzen oder ihre Posts sogar auf WhatsApp, Instagram oder Facebook mit anderen teilen.

"Wir freuen uns sehr, MMITA an den Start zu bringen und den Leuten eine völlig neue Möglichkeit zur Interaktion mit der sie umgebenden Welt zu bieten. Unsere Plattform ist darauf ausgelegt, eine unterhaltsame, kreative und personalisierte Erfahrung für jeden zu bieten, der sie nutzt - unabhängig davon, ob eigene Inhalte erstellt oder von anderen erstellte Inhalte erforscht werden. Wir glauben, dass MMITA die Art, wie Menschen Augmented Reality erleben, revolutionieren und für die Branche eine bahnbrechende Neuerung darstellen wird. Wir haben unser SDK veröffentlicht und laden Spiele- und Anwendungsentwickler sowie andere Content-Ersteller ein, als Pioniere in dieser neuen AR-Welt tätig zu werden. Wir gehen davon aus, dass wir durch unsere eigenen Anstrengungen und die von Partnern oder Entwicklern, die AR-Spiele und Apps auf der Plattform verkaufen möchten, eine stetige Zunahme an aufregenden, unterhaltsamen und Mehrwert schaffenden Anwendungen, sowohl für Unternehmen als auch Verbraucher, feststellen werden", so Gene Kim, Chief Executive Officer von MMITA.

Die mobile App von MMITA verfügt über zahleiche Möglichkeiten zur künftigen Nutzung, einschließlich interaktiver AR-Spiele für Verbrauchermarken, virtueller Kunstgalerien, 3D-AR-Chatbots als Rezeptionisten sowie gezielter auf das Massenpublikum oder den Einzelnen zugeschnittener Werbelösungen an örtlichen Gebäuden. Das MMITA-Team arbeitet gleichzeitig mit Hardware-Entwicklern zusammen, wobei der Schwerpunkt auf AR-Brillen liegt, die es den Nutzern letztendlich erlauben werden, Mixed Reality auf ganzheitlichere Weise zu erleben.

MMITA steht jetzt im App Store und im Google Play Store zum Download zur Verfügung. Um weitere Informationen über MMITA zu erhalten, besuchen Sie bitte die Unternehmenswebsite unter https://www.mmita.com/ .

Honman Li

honman.li@ogilvy.com

+852 9638 1208

02.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com