Nachdem der Goldpreis Anfang Mai noch auf den höchsten Stand seit März 2022 geklettert war, verließen ihn im weiteren Verlauf die Kräfte und er setzte zu einer technischen Korrektur um in der Spitze mehr als 120 Dollar an und verbuchte somit bei Redaktionsschluss einen Monatsverlust von 1,5 Prozent. Gewinnmitnahmen an den Terminmärkten Viele Anleger dürfte im Mai überrascht haben, dass in Zeiten steigender Zinsen und geopolitischer Unruhen der Deutsche Aktienindex (DAX) ein neues Rekordhoch erzielt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...