Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsraten sind deutlich gefallen, in den USA, aber nun auch in Europa, so die Deutsche Börse AG.Das habe die Renditen sinken lassen. "Mit 6,1 Prozent war die Inflationsrate im Euroraum im Mai immer noch sehr hoch, aber deutlich niedriger als erwartet", stelle Anleiheanalyst Hauke Siemßen von der Commerzbank fest. In den USA sei die Inflationsrate bereits im März und April auf 5 Prozent beziehungsweise 4,9 Prozent gesunken. "Die Inflationsraten haben die Renditen fallen lassen", meine auch Rainer Petz von Oddo BHF. "Am Markt wird für die USA nun mit einer Zinspause gerechnet." ...

