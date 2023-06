Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA91834X1087 Energy Plug Technologies Corp. 02.06.2023 CA29280V1013 Energy Plug Technologies Corp. 05.06.2023 Tausch 1:1

US03476J1079 Angion Biomedica Corp. 02.06.2023 US28657F1030 Elicio Therapeutics Inc. 05.06.2023 Tausch 10:1

US8292261091 Sinclair Broadcast Group Inc. 02.06.2023 US8292421067 Sinclair Inc. 05.06.2023 Tausch 1:1

CA81064L1067 Eureka Lithium Corp. 02.06.2023 CA2985961077 Eureka Lithium Corp. 05.06.2023 Tausch 1:1

CA98561L2075 Sweet Poison Spirits Inc. 02.06.2023 CA87043J1049 Sweet Poison Spirits Inc. 05.06.2023 Tausch 1:1

CA3810591048 Golden Goliath Resources Ltd. 02.06.2023 CA3810592038 Golden Goliath Resources Ltd. 05.06.2023 Tausch 7:1

US00484M6012 Acorda Therapeutics Inc. 02.06.2023 US00484M7002 Acorda Therapeutics Inc. 05.06.2023 Tausch 20:1