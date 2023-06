Im Insolvenzverfahren der NeXR Technologies SE hat das zuständige Amtsgericht in Berlin-Charlottenburg Torsten Martini als Insolvenzverwalter bestellt. Martini von der GÖRG Insolvenzverwaltung Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB sei Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht und habe die Tätigkeit aufgenommen, heißt es am Freitag in einer Mitteilung ...

