Kalenderwoche 22 am KMU-Anleihemarkt - die MS Industrie AG ist mit starken Zahlen und sehr guter Auftragslage ins neue Geschäftsjahr 2023 gestartet. "Unsere Kapazitäten für 2023 sind praktisch durchgeplant, neue Aufträge betreffen allesamt das Jahr 2024 und sogar noch später bei ihrer Abarbeitung", sagt Vorstand Dr. Andreas Aufschnaiter im Interview mit dem Anleihen Finder in dieser Woche. Auch die weitere Nachplatzierung der Anleihe ist aktuell auf der Agenda des Unternehmens: "Wir stehen im regelmäßigen Dialog mit Vermögensverwaltern, Family Offices, Fondsmanagern und Pensionskassen. In den nächsten Wochen werden wir noch einmal verstärkt unser Geschäftsmodell und die Vorteile der Anleihe im persönlichen Gespräch vorstellen. Wir verfügen über ein Geschäftsmodell, das langfristig funktioniert, was sich auch in den soliden Zahlen widerspiegelt. Hervorheben möchte ich auch noch, dass unsere Anleihe mit einer Sicherheitsstruktur unterlegt ist. Weitere Transparenz bietet unser Unternehmen durch die Börsennotierung unserer Aktie. Wir sind uns sicher, es handelt sich bei unserer Anleihe um ein attraktives Gesamtpaket", so Dr. Andreas Aufschnaiter.

