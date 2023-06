Erhält als erstes US-amerikanisches Beschichtungsunternehmen die Validierung durch die Science Based Targets Initiative

PPG (NYSE:PPG) gab heute seine kurzfristigen Nachhaltigkeitsziele für 2030 bekannt, einschließlich der Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) validiert wurden. Das Unternehmen verzeichnet große Fortschritte hinsichtlich seiner Prioritäten in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) und berichtete über einen erhöhten Absatzes von Produkten mit nachhaltigen Vorteilen, effizientere Betriebsabläufe, eine starke Dynamik bei der Erreichung der Ziele in Bezug auf Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration, eine größere Nachhaltigkeit bei den Lieferanten und eine verstärkte Unterstützung der Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist.

"PPG verpflichtet sich seit langem, die Umweltauswirkungen seiner eigenen Geschäftstätigkeit zu reduzieren, und wir sind stolz darauf, wissenschaftlich fundierte Ziele für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen festgelegt zu haben, die mit den Erwartungen des Pariser Abkommens übereinstimmen", sagte Diane Kappas, PPG Vice President, Global Sustainability. "Indem wir unsere Nachhaltigkeitsbestrebungen erhöhen und den Absatz nachhaltiger Lösungen für unsere Kunden steigern, baut PPG seine Führungsrolle in der Farben- und Lackindustrie weiter aus."

PPG hat sich verpflichtet, die absoluten Emissionen aus dem eigenen Betrieb (Scope 1 und 2) bis 2030 um 50 zu reduzieren, ausgehend vom Basisjahr 2019. Das Unternehmen hat sich außerdem verpflichtet, die absoluten Scope-3-THG-Emissionen aus eingekauften Waren und Dienstleistungen, der Verarbeitung verkaufter Produkte und der Entsorgung verkaufter Produkte innerhalb desselben Zeitrahmens um 30 zu reduzieren. Die Strategie des Unternehmens zur Emissionssenkung für den eigenen Betrieb umfasst Energieeffizienzprojekte und die Beschaffung erneuerbarer Energien. Innerhalb der Wertschöpfungskette oder Scope 3 arbeitet PPG mit Lieferanten zusammen, um Möglichkeiten zur Reduzierung von THG-Emissionen und kohlenstoffärmere Rohstoffquellen zu identifizieren. PPG hat kürzlich eine Vereinbarung mit NRG Energy Inc. unterzeichnet, die es vier PPG Farben- und Lackfabriken und 62 PPG PAINTS Geschäften in Texas ermöglicht, mit 100 erneuerbarem Strom zu arbeiten.

Zusätzlich zu den wissenschaftlich fundierten Emissionszielen hat sich PPG für 2030, ausgehend von den Werten in 2019, die folgenden ESG-Ziele gesetzt:

50 des Umsatzes aus nachhaltig vorteilhaften Produkten

15%ige Reduzierung des Wasserverbrauchs an wichtigsten Standorten

25%ige Reduzierung der Abfallbelastung

Wiederverwendung, Recycling oder Rückgewinnung von 100 der Prozessabfälle

5 Millionen US-Dollar zusätzliche Mittel für COLORFUL COMMUNITIES®, wobei jedes Projekt ein Element der Nachhaltigkeit beinhaltet. Die Gesamtinvestition seit 2015 beträgt damit 15 Millionen US-Dollar.

Bewertung von 100 der wichtigsten Lieferanten nach Kriterien der Nachhaltigkeit und sozialen Verantwortung

100 der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen jeden Tag sicher nach Hause

Jährliche Verringerung der Auslauf- und Freisetzungsrate um 5 %.

Darüber hinaus stellte das Unternehmen die wichtigsten Fortschritte des Berichtsjahres 2022 vor:

Entwicklung nachhaltiger Innovationen, die die größten Bedürfnisse der Kunden erfüllen, wie z. B. die Einführung von PPG INNOVEL® PRO, einer bisphenolfreien/nicht-BPA-Beschichtung, die minimalen Verderb und Schutz für Aluminiumgetränkedosen gewährleistet und gleichzeitig die Kreislaufwirtschaft fördert.

Zusammenarbeit mit Steelcase, einem US-amerikanischen Hersteller von Architektur-, Möbel- und Technologieprodukten, um die Kreislauffähigkeit von PPG-Pulverlacken weiter zu steigern. PPG hat Verfahren entwickelt, um Pulver-Overspray in neue Beschichtungen zu recyceln, die Steelcase auf Halterungen, im Inneren von Schubladen und anderen weniger sichtbaren Oberflächen seiner Produkte verwendet.

Fortsetzung der Investitionen in die PPG-Initiative Colorful Communities . Das Unternehmen hat seit 2015 mehr als 470 Projekte durchgeführt, von denen mehr als 8 Millionen Menschen profitiert haben.

. Das Unternehmen hat seit 2015 mehr als 470 Projekte durchgeführt, von denen mehr als 8 Millionen Menschen profitiert haben. Deutliche Verbesserung der für 2025 angestrebten Ziele in Bezug auf Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration, einschließlich: 19 mehr angestellte schwarze Mitarbeiter*innen in den USA 16 AnstiegderMitarbeiteranzahl von Latinos im Angestelltenbereich in den USA 8 mehr angestellte asiatische Mitarbeiter*innen in den USA 31 weibliche Fachkräfte im Angestelltenbereich; eine Verbesserung um 180 Basispunkte gegenüber 2021



"Wir sind weiterhin entschlossen, eine vielfältigere und integrative Gemeinschaft sowohl innerhalb als auch außerhalb von PPG zu fördern", sagte Marvin Mendoza, PPG Global Head, Diversity, Gleichberechtigung und Integration. "Wir wissen, dass vielfältige Teams bessere Leistungen erbringen und unsere Fortschritte im Jahr 2022 ermöglichen eine gerechtere, integrative Zukunft, in der sich Mitarbeiter*innen noch mehr befähigt fühlen, sich Selbst bei der Arbeit einzubringen."

Weitere Fortschritte für das Jahr 2022 werden in dem soeben veröffentlichten Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht (ESG) von PPG für das Jahr 2022 unter ppg.com/sustainability näher erläutert.

Die Science Based Targets Initiative (SBTi) mobilisiert Unternehmen, sich wissenschaftsbasierte Ziele zu setzen und ihren Wettbewerbsvorteil beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu stärken. Es ist eine Partnerschaft zwischen CDP, dem Global Compact der Vereinten Nationen, dem World Resources Institute (WRI) und dem World Wide Fund for Nature (WWF). Der SBTi-Aufruf zum Handeln ist eine der Verpflichtungen der We Mean Business Coalition. Die Initiative definiert und fördert bewährte Praktiken bei der wissenschaftlich fundierten Festlegung von Zielen, bietet Ressourcen und Anleitungen zur Reduzierung von Hindernissen bei der Einführung und bewertet und genehmigt unabhängig die Ziele von Unternehmen.

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD®

Bei PPG (NYSE:PPG) arbeiten wir jeden Tag daran, die Farben, Beschichtungen und Spezialmaterialien zu entwickeln und zu liefern auf die unsere Kunden seit fast 140 Jahren vertrauen. Mit Einsatzfreude und Kreativität lösen wir die größten Herausforderungen unserer Kunden und finden in enger Zusammenarbeit den richtigen Weg. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Pittsburgh ist in mehr als 70 Ländern innovativ tätig und erzielte im Jahr 2022 einen Nettoumsatz von 17,7 Milliarden US-Dollar.

PPG Paints ist eine Marke und Colorful Communities, Innovel, das PPG Logo und We protect and beautify the world sind eingetragene Marken von PPG Industries Ohio, Inc.

Greta Edgar Borza

Corporate Communications

+1 724 316 7552

edgar@ppg.com

www.ppg.com