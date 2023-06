Glencore investiert 1,5 Milliarden USD in die Antapaccay-Mine in Peru und will damit die jährliche Produktion um 100.000 t steigern. Der Kupferproduzent Amman Mineral Internasional ist der nächste Kandidat für einen erfolgreichen Börsengang in Indonesien und will Ende des Monats 880 Millionen USD einnehmen. Kodiak Copper indes arbeitete bereits 2022 CO2-neutral - und will die Emissionen pro ...

