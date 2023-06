DJ PTA-HV: Rosenbauer International AG: Abstimmungsergebnisse zur 31. ordendlichen Hauptversammlung

Ergebnisse Hauptversammlung

Leonding (pta/02.06.2023/17:00) - Abstimmungsergebnisse zur 31. ordentlichen Hauptversammlung der Rosenbauer International AG am 2. Juni 2023

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.009.878

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 58,97 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.009.878

JA 4.009.678 Stimmen.

NEIN 200 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.009.878

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 58,97 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.009.878

JA 4.009.013 Stimmen.

NEIN 865 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.010.078

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 58,97 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.010.078

JA 4.010.078 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.010.078

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 58,97 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.010.078

JA 3.983.404 Stimmen.

NEIN 26.674 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 9 Abs 2 (Erhöhung der Anzahl der

Aufsichtsratsmitglieder)

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.008.718

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 58,95 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.008.718

JA 4.004.051 Stimmen.

NEIN 4.667 Stimmen.

ENTHALTUNG 1.360 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7a:

Beschlussfassung, die Mitgliederzahl der von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder in der

kommenden Hauptversammlung von vier um eins auf fünf zu erhöhen,

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 3.939.655

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,94 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 3.939.655

JA 3.880.368 Stimmen.

NEIN 59.287 Stimmen.

ENTHALTUNG 70.423 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7b:

Wahl von Martin Paul Zehnder in den Aufsichtsrat.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.010.078

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 58,97 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.010.078

JA 3.884.063 Stimmen.

NEIN 126.015 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7c:

Wahl von Jörg Astalosch in den Aufsichtsrat.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.009.098

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 58,96 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.009.098

JA 3.907.924 Stimmen.

NEIN 101.174 Stimmen.

ENTHALTUNG 980 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8:

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 3

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 4.010.078

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 58,97 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 4.010.078

JA 3.956.848 Stimmen.

NEIN 53.230 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Aussender: Rosenbauer International AG Adresse: Paschinger Straße 90, 4060 Leonding Land: Österreich Ansprechpartner: Tiemon Kiesenhofer, MBA Tel.: +43 732 6794-568 E-Mail: tiemon.kiesenhofer@rosenbauer.com Website: www.rosenbauer.com

ISIN(s): AT0000922554 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

