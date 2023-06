Was genau Apple im Rahmen der Entwicklerkonferenz WWDC ab Montag (5. Juni) alles präsentieren wird, dazu schweigt der Tech-Riese wie immer eisern. Umso eifriger wird im Vorfeld spekuliert. Unterdessen hat sich die Aktie zum US-Handelsstart am Freitag weiter an das bisherige Allzeithoch von Anfang 2022 herangetastet.Bei Apple weiß man, wie man Spannung aufbaut: "Der Beginn einer neuen Ära", schrieb der Tech-Riese in dieser Woche bei Twitter unter Verweis auf den Beginn der diesjährigen WWDC am Montag. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...