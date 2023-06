Bei der Rosenbauer International AG wurde die Höchstzahl der Kapitalvertreter im Aufsichtsrat von zuvor vier auf künftig maximal sechs ausgeweitet. Das Mandat von Martin Zehnder wurde um eine weitere Funktionsperiode von fünf Jahren verlängert. Neu in den Aufsichtsrat wurde Jörg Astalosc, gewählt, der künftig seine langjährige Erfahrung aus der Automobil- und LKW-Industrie einbringen wird. Dem Kontrollgremium gehören damit ab sofort fünf Kapitalvertreter an. In der anschließenden konstituierenden Aufsichtsratssitzung kam es zu einem Wechsel an der Spitze des Organs: Rainer Siegel, 60, wurde zum neuen Vorsitzenden bestellt. Christian Reisinger wird künftig als stellvertretender Vorsitzender fungieren.

