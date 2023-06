Chinas Elektrofahrzeuge sind "viel wettbewerbsfähiger als zuvor" - so lautet das Ergebnis einer neuen Studie der Bank of America. China pusht seit Jahren den Markt für Elektroautos mit üppigen Subventionen. Dabei wird auch massiv in Batteriekapazitäten investiert. Folge: Das Reich der Mitte ist mittlerweile der Taktgeber im E-Mobility-Segment. Der Anteil der neu zugelassenen Elektroautos am Gesamtmarkt lag zuletzt bei 36 Prozent.Trotz der Herausforderungen durch den U.S. Inflation Reduction Act ...

Den vollständigen Artikel lesen ...