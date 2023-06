Der durchgewinkte Schuldendeal in den USA hat am Freitag an den US-Börsen für Erleichterung gesorgt. Die monatlichen Daten zum Arbeitsmarkt in der weltgrößten Volkswirtschaft fielen unterdessen gemischt aus.An der Wall Street legte der Dow Jones Industrial im frühen Handel um 1,38 Prozent auf 33 516,29 Punkte zu. Nach Verlusten im Monat Mai zeichnet sich für die Auftaktwoche in den Juni nun ein Gewinn von 1,3 Prozent ab. Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 1,07 Prozent auf 4266,28 Zähler. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...