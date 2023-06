Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Die Vermögensverwaltung von WEMIX wird durch die sichere, unternehmenstaugliche Infrastruktur-Technologie von Fireblocks gestärkt- Erforderlich für die meisten globalen Partnerschaften, ein notwendiger Schritt in Richtung eines solideren globalen Geschäfts für WEMIXSEOUL, Südkorea, 2. Juni 2023 /PRNewswire/-- Der führende globale Blockchain-Entwickler Wemade gab heute die Integration von Fireblocks, dem branchenführenden Anbieter von Technologien zur Verwahrung, Übertragung und Abrechnung digitaler Vermögenswerte in sein WEMIX3.0-Mainnet bekannt.Fireblocks wurde 2018 gegründet und ist eine einfach zu bedienende Plattform zur Erstellung neuer Blockchain-basierter Produkte und zur Verwaltung täglicher Digital-Assets-Abläufe.Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der sicheren Speicherung und Verwaltung ihrer digitalen Vermögenswerte durch seine gewährte MPC-CMP-Sicherheitstechnologie und -Infrastruktur.Wemade plant, die Lösungen von Fireblocks zu nutzen, um das Effizienz- und Sicherheitsniveau des Verwaltungsprozesses von WEMIX für Digital Assets zu erhöhen.Da die Implementierung solcher Lösungen für die meisten globalen Partnerschaften erforderlich ist, ist dies ein notwendiger Schritt zur Entwicklung eines solideren globalen Blockchain-Geschäfts für WEMIX.Stephen Richardson, Managing Director, Financial Markets und Head of APAC bei Fireblocks, sagte: "Wir freuen uns, mit Wemade zusammenzuarbeiten, um sie bei der Verwaltung und Skalierung ihrer Treasury-Management-Prozesse für ihre digitalen Vermögenswerte zu unterstützen, damit sie die Kontrolle über ihre digitalen Vermögenswerte übernehmen und ihrer Vision, eine programmierbare Open-Source-Zukunft für die Web3-Ära aufzubauen, näher kommen können.""Durch die Zusammenarbeit mit Fireblocks und die Nutzung seiner de facto globalen Blockchain-Standarddienste wird die Erweiterung des WEMIX3.0-Mega-Ökosystems beschleunigt", so Henry Chang, CEO von Wemade. "Das Mainnet bietet jetzt eine noch sicherere, effizientere und transparentere Verwaltung digitaler Vermögenswerte."Informationen zu WEMADEAls renommierter Branchenführer in der Spieleentwicklung mit über 20 Jahren Erfahrung steht das in Korea ansässige Unternehmen WEMADE an der Spitze eines einmaligen Generationswechsels, indem die Spielebranche auf die Blockchain-Technologie umsteigt. Über seine Tochtergesellschaft WEMIX will WEMADE die Masseneinführung der Blockchain-Technologie beschleunigen, indem es ein erfahrungsbasiertes, plattformgesteuertes und serviceorientiertes Mega-Ökosystem aufbaut, um ein breites Spektrum an intuitiven, praktischen und benutzerfreundlichen Web3-Diensten anzubieten.Informationen zu FireblocksFireblocks ist eine unternehmenstaugliche Plattform, die eine sichere Infrastruktur zum Bewegen, Speichern und Ausgeben digitaler Vermögenswerte bereitstellt. Fireblocks ermöglicht Börsen, Depotbanken, Banken, Fintechs und Hedgefonds die sichere Skalierung von Digital-Assets-Abläufen über das Fireblocks-Netzwerk und die MPC-basierte Wallet-Infrastruktur. Fireblocks betreut über 1.800 Finanzinstitute, hat die Übertragung digitaler Vermögenswerte im Wert von über 4 Billionen US-Dollar gesichert und ist im Besitz einer einzigartigen Versicherungspolice, die Vermögenswerte bei Lagerung und Transport abdeckt. Einige der größten Kryptounternehmen sind auf Fireblocks umgestiegen, weil es die einzige Lösung ist, von der sowohl CISOs als auch Operations-Teams begeistert sind. Weitere Informationen finden Sie auf www.fireblocks.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2091756/image_5024343_18953428.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1867226/wemix_logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/wemade-integriert-fireblocks-den-branchenfuhrenden-technologieanbieter-fur-digitale-vermogenswerte-301841410.htmlPressekontakt:Kevin Foo,kevin.foo@wemix.comOriginal-Content von: Wemade Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164015/5524155