The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.06.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.06.2023



ISIN Name

CA3810591048 GOLDEN GOLIATH RES.

CA81064L1067 SCOUT MINERALS CORP.

CA91834X1087 VPN TECHNOLOGIES INC.

CA98561L2075 YELLOW STEM TECH INC.

DE000A30U9F9 AAREAL BANK AG Z.VERK.

DE0007551400 EROTIK-ABWICKL. INH EO 1

US00484M6012 ACORDA THERAP.NEW DL-,001

US03476J1079 ANGION BIOMEDICA DL -,01

US8292261091 SINCLAIR BROADC. A DL-,01

US87808K1060 TCR2 THERAPEUTICS DL-,01

XS1533914591 ADLER PELZER 17/24 REGS

XS1690644668 NIDDA HEALTHC.REG-S 17/24