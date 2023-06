Der Handel am Donnerstag wurde dominiert von grünen Vorzeichen. Da es tags zuvor in noch größerem Ausmaß in die entgegengesetzte Richtung ging, konnte von einem Bullenmarkt dennoch nicht so richtig die Rede sein. Zumindest gab es aber hier und dort ermutigende Signale zu sehen. Es hinterlässt aber einen bleibenden Eindruck, dass Ökonomen vermehrt ein düsteres Bild für die zweite Jahreshälfte zeichnen.Anzeige:Ein weiteres Mal auf der Gewinnerseite platzierte sich die Aktie von Uniper (DE000UNSE018), und das nicht zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...