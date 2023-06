HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Aktie der Deutschen Telekom nach einem Bloomberg-Bericht zu Amazon und dem US-Mobilfunkmarkt auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Angeblich verhandle der US-Onlinehändler mit den US-Netzbetreibern Verizon, der Telekom-Tochter T-Mobile US und auch mit Dish über ein Angebot für einen kostengünstigen oder möglicherweise kostenlosen landesweiten Mobilfunkdienst für seine Prime-Abonnenten in den USA, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese Nachricht sei "in ihren Auswirkungen auf die Mobilfunkmärkte eindeutig zu groß, um abgetan werden zu können", ergänzte er. Ghazi rechnet daher damit, dass dieses Thema Telekomaktien noch eine Weile bewegen dürfte. Letztlich sollte aber die Rationalität siegen, denn die Mobilfunkbetreiber dürften ihm zufolge keinen Anreiz haben, Amazon billigen Netzzugang auf Vorleistungsebene anzubieten./ck/stw



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2023 / 16:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005557508