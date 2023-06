Freiburg (ots) -



Es schadet bestimmt nicht, wenn mögliche Interessenten für eine Laufbahn als Soldat so einen Berührungspunkt mit den Streitkräften bekommen. Mehr als eine kleine Facette auf der Suche nach Kräften dürfte die Musterung aber nicht sein. Und selbst dafür reicht es nicht, wenn weiter auf vielen Stuben WLAN fehlt. Entscheidend ist, dass die Bundeswehr in der Gesellschaft Fuß fasst und auf Dorf- und Schützenfesten ebenso präsent ist wie mit Jugendoffizieren in Schulen. Zu Recht sagt Högl, dass die Offiziere dabei keine Reklame machen, sondern über die Bundeswehr informieren. https://www.mehr.bz/khs154m



