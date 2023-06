DJ VERGLEICH/US-Indizes und ADRs 22.00 und 17.30 Uhr an NYSE/Nasdaq

=== INDIZES 22.00 Uhr 17.30 Uhr Änderung DJIA 33.762,76 33.662,08 +0,3% S&P-500 4.282,37 4.279,17 +0,1% Nasdaq-Comp. 13.240,77 13.234,76 +0,0% X-DAX 16.057,04 +0,0% DAX 16.051,23 MDAX-Indikation 27.250,70 -0,1% MDAX 27.264,89 ===

Vergleich der ADR-Schlusskurse* an NYSE und Nasdaq (in Währung der Heimatbörse der zugrundeliegenden Aktie) mit den jeweiligen Aktien-Schlusskursen an der jeweiligen Heimatbörse:

=== Dt. Aktien 22.00 Uhr Änderung 17.30 Uhr ADR-Umsatz ADR-Umsatz . in EUR in EUR vorläufig Vortag Atai Life Sciences 1,64 +1,6% 1,62 478.103 495.689 Biontech 101,00 +0,4% 100,55 935.723 388.222 Centogene 0,84 +4,8% 0,80 20.806 18.066 Deutsche Bank 9,90 +0,4% 9,86 2.273.458 2.490.645 Evotec 21,80 +0,4% 21,71 16.511 24.486 FMC 40,78 +0,5% 40,58 319.005 330.722 Mainz Biomed 5,41 +0,5% 5,38 38.403 54.931 Morphosys 24,58 +0,5% 24,45 58.515 24.068 Qiagen 43,41 +1,0% 43,00 1.241.181 676.454 SAP 124,20 -0,1% 124,36 531.942 783.437 Dt. Aktien (USA) in USD Umsatz vorl. Umsatz Vortag Linde 360,47 +1,4% 1.327.967 1.239.491 MyTheresa 3,97 -2,7% 56.193 29.907 Europ ische Landes- Landes- ADR-Umsatz ADR-Umsatz Aktien währung währung vorläufig Vortag AB Inbev 51,23 +0,6% 50,91 3.079.076 3.469.556 Aegon 4,34 -0,2% 4,35 1.599.702 2.368.319 ASML 676,84 +0,3% 674,6 812.356 992.226 Arcelor Mittal 25,05 +0,5% 24,93 2.815.639 1.871.409 Astrazeneca 116,59 -0,8% 117,48 8.037.849 3.298.656 BBVA 6,54 +0,7% 6,49 2.298.722 2.946.146 Barclays 1,58 +0,7% 1,57 8.384.203 5.900.461 BP 477,15 +0,6% 474,35 9.012.336 8.329.831 B.A.T. 2.583,45 +0,5% 2.570,50 3.229.553 3.436.303 Credit Suisse 0,81 +2,4% 0,79 38.183.029 66.985.438 CRH 39,40 +0,7% 39,11 903.610 1.081.612 Diageo 3.435,30 +1,9% 3.372,50 389.151 362.487 Eni 13,17 +0,2% 13,14 169.419 243.621 Ericsson 56,50 -0,0% 56,52 5.084.683 5.051.827 HSBC 607,44 +0,8% 602,70 1.331.655 1.628.709 Glaxosmithkline 1.369,62 +0,1% 1.367,60 1.990.739 2.671.290 ING 12,01 +0,3% 11,97 2.307.817 2.112.179 National Grid 1.070,96 +1,5% 1055 656.280 442.753 Nokia 3,79 -1,1% 3,84 12.140.603 15.482.157 Novartis 89,91 +0,6% 89,37 3.737.382 2.536.169 Novo Nordisk 1093,11 +1,1% 1081 1.599.338 1.414.533 Orange 10,70 -3,0% 11,03 465.117 405.418 Philips 18,19 +0,2% 18,16 749.721 675.454 Rio Tinto 5.072,94 +0,1% 5.070,00 4.317.631 6.265.459 Shell 2.339,32 +2,2% 2.290,00 4.468.161 4.418.013 Sanofi 95,29 +0,3% 94,98 666.937 1.252.620 Santander 3,19 -0,5% 3,21 3.071.419 2.431.135 Stellantis 14,82 +3,0% 14,384 4.369.531 4.621.252 STMicro 41,95 -0,1% 42,01 3.025.659 4.057.494 Telefonica 3,89 +0,1% 3,89 950.095 825.920 Totalenergies 55,29 +0,2% 55,18 1.545.390 1.580.906 UBS 18,15 +0,4% 18,08 2.359.649 2.428.712 Unilever 47,29 +0,2% 47,20 3.640.925 3.673.995 Vodafone 76,85 +1,6% 75,63 11.359.524 5.425.324 EUR/USD 1,0706 1,0727 USD/GBP 0,8031 0,8015 USD/CHF 0,9091 0,9073 USD/DKK 6,9563 6,9434 USD/SEK 10,8023 10,7807 ===

*Zur besseren Vergleichbarkeit bereinigt um das jeweilige Verhältnis von Aktie zu ADR.

Hinweis: In einigen Fällen handelt es sich bei den aufgeführten Papieren nicht um ADR (American Depositary Receipt) sondern um Global Depositary Receipt, normale Aktien oder auch Globale Aktien.

