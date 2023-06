DJ S&P bekräftigt Frankreich-Ratings AA/A-1 mit negativem Ausblick

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur S&P Global hat die Lang- und Kurzfristratings AA/A-1 für Frankreich bekräftigt. Der Ausblick sei unverändert negativ, teilten die Analysten am Freitagabend mit. Höhere Marktzinsen und die nach wie vor hohe Inflation dürften die Wirtschaftsaktivität in Frankreich 2023 und 2024 bremsen, so die Analysten.

Sie erwarten allerdings auch, dass das französische Haushaltsdefizit im Jahr 2026 auf 3,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 5 Prozent im laufenden Jahr zurückgehen wird. Die Staatsverschuldung dürfte oberhalb von 110 Prozent des BIP verharren. Mit dem negativen Ausblick tragen die Analysten dem Risiko Rechnung, dass sie ihre Prognose der öffentlichen Finanzen aufgrund der hohen Staatsschulden anpassen müssen.

June 02, 2023 16:43 ET (20:43 GMT)

