DJ Henkel hält an Zukäufen fest und will Preise erhöhen

FRANKFURT (Dow Jones)--Henkel hält auch vor dem Hintergrund steigender Zinsen am Ziel weiterer Zukäufe fest. "Akquisitionen bleiben Teil unserer Strategie. Wir haben eine starke Bilanz, wir haben die Absicht, weitere Zukäufe zu tätigen", sagte Vorstandschef Carsten Knobel der Rheinischen Post. "Und das in beiden Bereichen - dem Klebstoffgeschäft und dem Konsumgütergeschäft. " In den steigenden Zinsen sieht Knobel nach eigenen Angaben kein Problem. "Die Rückkehr steigender Zinsen nützt uns beim Wettbewerb um Zukaufobjekte eher, weil wir dank unserer sehr soliden Finanzposition beste Bonitäten haben. "

Die Preise will Henkel auch in diesem Jahr weiter erhöhen. "2023 sind insbesondere bei den Konsumgütern weitere Preisanpassungen notwendig", sagte Knobel. "Natürlich sind die Preisverhandlungen mit den Handelspartnern nicht einfach. Da kann es auch vorkommen, dass einzelne Produkte von uns nicht mehr geliefert werden, wenn es zu keiner Einigung kommt."

Die bislang angezogenen Preise hätten zu Absatzverlusten geführt, Knobel rechnet nach eigenen Angaben aber mit einer Trendwende: "Das Entscheidende ist, dass wir unseren Marktanteil gemessen am Umsatz in den Konsumentengeschäften halten konnten. Das zeigt auch die Stärke und Attraktivität unserer Marken. Manche Kunden wechseln zwar zeitweise zu günstigeren Handelsmarken, aber wir rechnen mit einer Rückkehr am Ende der Krise. "

Beim geplanten Abbau von 2.000 Stellen in der Verwaltung der Konsumgütersparte hat der Konzern laut Knobel für 1.300 Mitarbeiter schon individuelle Lösungen gefunden. Die zweite Sparoffensive in der Produktion und der Logistik, die Henkel bereits angekündigt hat, werde derzeit vorbereitet. "In einer zweiten Phase prüfen wir mögliche Synergieeffekte in der Produktion und Logistik. Wir schauen uns das gerade genau an."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2023 20:00 ET (00:00 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.