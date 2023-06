Aktien Wochenrückblick - diese Woche sah es zuerst äusserst schwach aus - Budgetsorgen drückten auf die Kurse. Aber als dann am Ende der Woche in den USA die Einigung über die Erhöhung der Schuldenobergrenze beschlossen wurde, starteten die Märkte eine Mini-Erleichterungsrallye. Sogar die 16.000 wurden wieder genommen. Lässt für nächste Woche einiges an Phantasie. Wenn dann noch mal wieder positive Unternehmensmeldungen kommen würden, was in den letzten 14 Tagen fast gänzlich Fehlanzeige war, könnte die nächste Woche vielleicht wieder mal in Richtung der alten Höchststände gehen. Letzten Samstag ...

