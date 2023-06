München (ots) -Die deutsche Eishockeynationalmannschaft gewinnt am 28. Mai 2023 die erste WM-Medaille seit 1953 -ein historischer Erfolg. Eine Woche später - ab Sonntag, 20 Uhr - veröffentlicht MagentaSport "Silbergewinner" - die filmische, emotionale Reise mit einem historischen Vize-Weltmeister, der als Mannschaft weltmeisterlich funktioniert hat. Der Film reflektiert: diese Typen, diesen Willen eines Teams, zeigt auch ihr Zusammenwirken jenseits der Eisfläche - etwa im eisigen See, als fast die gesamte Truppe zur Teambuildingmaßnahme ins Wasser steigt. Mo Seider sagt es so: "Wir sind eine geile Familie".Rückblick: Nur der Rekord-Weltmeister Kanada kann dieses deutsche Team im Finale stoppen. Davor die USA im Halbfinale und den ewigen Rivalen Schweiz im Viertelfinale dominiert. Vor und zum WM-Start herrscht noch Skepsis. Mäßige Leistungen bei den Testspielen, wichtige Stars sagen ab - das Erreichen des Viertelfinals gilt unter dem neuen Bundestrainer Harold Kreis als Maß der Dinge. Und dann verliert die Mannschaft die ersten drei Gruppenspiele. Dennoch wächst im Team etwas heran. Ein gemeinsamer Wille. Dieses Team um Mentalitätsriesen wie Mathias Niederberger, Moritz Müller, Nico Sturm, Marcel Noebels und Moritz Seider spürt: es fehlt nicht viel, wir können und wir wollen die Top-Teams schlagen! Wir wollen mehr!"Silbergewinner! - Die Doku zur historischen DEB-Medaille begleitet den Weg der deutschen Mannschaft zur Weltspitze. Eine halbe Stunde Gänsehaut am Sonntag, 4. Juni, ab 20 Uhr auf allen Plattformen von MagentaSport.Der Link mit ersten Eindrücken: https://cloud.thinxpool.de/s/pfmncf4SDDsiGKKDer Film ist eine Produktion von THINXPOOL TV GmbH.Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5524287