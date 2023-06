Apple will laut einem Medienbericht das Einzelhandelsgeschäft in den konzerneigenen Läden ankurbeln. In den nächsten vier Jahren sollen weltweit rund 50 Apple Stores neu eröffnen, umziehen oder renoviert werden. Der Fokus soll dabei vor allem auf Ländern in Asien liegen, doch auch hierzulande können sich Apple-Fans womöglich auf zwei neue Standorte freuen.Wie Bloomberg-Experte Mark Gurman unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, arbeitet Apple an "Plänen zur Erweiterung ...

