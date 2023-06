Die Lanxess-Aktie (WKN: 547040) ist mit einem Plus von 2,62% und einem Kurs von 34,48 € ins Wochenende gegangen. Seit Anfang April bewegt sie sich seitwärts in einem Korridor von 33,50 und 37 €, wobei die Tendenz leicht nach unten zeigt. Wie geht es zukünftig weiter und wann kommt die Bodenbildung? Lanxess vorgestellt Die Lanxess AG ist ein führender Konzern in den Bereichen Polymere sowie bei Basis- und Spezialchemikalien. Der Konzern entwickelt, ...

